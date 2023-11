A gennaio Mou senza Ndicka chiede un centrale: piace Kwior

L'incognita sulle condizioni fisiche di Smalling ha costretto Tiago Pinto a guardarsi intorno sul mercato. A Mourinho serve un difensore appena riaprirà la sessione invernale, se l'inglese non tornerà disponibile e con continuità. Il rinforzo dovrà arrivare in prestito per sei mesi, la Roma di Friedkin difficilmente fa acquisti a gennaio. […] Interessa anche Dragusin, ma dopo le ultime prestazioni convincenti il Genoa lo ha blindato sino al 2027.. Occhi anche su Eric Dier del Tottenham, ma il recente infortunio di Micky Van de Ven potrebbe riportarlo in auge negli Spurs. Infine, è stato offerto Finn van Breemen classe 2003 del Basilea, qualche dubbio sull'età e l'inesperienza.

(Il Messaggero)