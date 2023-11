VISNADI: "La Roma, per come gioca, non è destinata ad arrivare tra le prime 4" - BALZANI: "Lazio superiore ai giallorossi a centrocampo, Kamada qui giocherebbe"

La sosta per le nazionali è appena iniziata ma all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare della Roma. "I giallorossi, per come giocano, non sono destinati ad arrivare tra le prime 4", il duro commento di Gianni Visnadi. Francesco Balzani, invece, fa un paragone tra il centrocampo della Lazio e quello della Roma: "In questo reparto i biancocelesti sono superiori ai giallorossi, Kamada qui giocherebbe".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Non dico avere tutti sempre a disposizione ma con Smalling e Pellegrini, oltre a Dybala e Lukaku, la Roma può trovare un assetto di squadra che le permetterebbe di recuperare sulle altre concorrenti per la Champions (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ho trovato comico quando Mourinho ha detto che il campionato della Roma è partito dalla quarta giornata. Tutti hanno delle assenze, gli infortuni, ma la Roma ha una mancanza di gioco. Gli scontri diretti li perde tutti, prende le briciole come il pareggio di domenica con la Lazio: se non fai punti nei big match dove pensi di andare? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Credo che il problema sia effettivamente di gioco perché i valori ci sono, Dybala e Lukaku ci sono stati nelle ultime gare ma la squadra non li ha mai messi in condizione di poter fare bene (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma, per come gioca, non è destinata ad arrivare tra le prime 4. Parliamo di una squadra che sceglie di fare questo calcio, non è costretta: è colpevole di se stessa (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se la Roma, cosa che al momento non sembra alle viste ma tutto può cambiare, proponesse a Mourinho un ragionamento sul futuro e contemporaneamente gli arrivasse l'offerta dal Newcastle, ci sono buone possibilità che il tecnico dia priorità ai giallorossi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Intanto si potrebbero prendere un centrale e un terzino a gennaio: penso a Kiwior e Bakker in prestito magari. A centrocampo invece devi investire a meno di non trovare una soluzione alla Sergio Oliveira: in questo reparto la Lazio è superiore alla Roma, Kamada qui giocherebbe (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)