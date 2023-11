Calciomercato Roma: Smalling nel mirino dei club sauditi per gennaio

Dopo il rinnovo di contratto siglato sul finale della passata stagione, quest'anno Smalling è stato costretto a fermarsi dopo poche partite per un problema al ginocchio che, ad oggi, lo sta tenendo fuori dall'inizio di settembre.

E allora a gennaio le strade del difensore inglese, che tra una settimana compirà 34 anni, e della Roma potrebbero dividersi a gennaio, quando alcuni club sauditi che l'hanno messo nel mirino potrebbero recapitare l'offerta giusta a Trigoria.

?#EXCL | AS Roma's English defender Chris Smalling, 33, are January targets for the Saudi Pro League. ??????? ? #ASRoma pic.twitter.com/wmov2mr8Ix

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 14, 2023