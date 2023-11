La Roma è tornata al lavoro questa mattina dopo il pareggio incolore del derby. Nella sosta dedicata alle Nazionali, il gruppo giallorosso è decimato dalle convocazioni e, come di consueto, ha fatto ricorso a diversi giocatori della Primavera. In gruppo, regolarmente, Lorenzo Pellegrini che già era rientrato alla vigilia del derby, sedendo in panchina domenica.