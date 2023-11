Mourinho, alla Roma la peggior media punti in carriera. Nella singola stagione peggio solo col Chelsea nel 2015-2016

LAROMA24.IT - "Siamo a 3 punti dalla Champions e per me il campionato è iniziato alla quarta giornata. Se il campionato fosse iniziato alla quarta giornata saremmo tra le prime 4". Questo il pensiero di José Mourinho sulla classifica della Roma aggiornata post derby. L'inizio stagionale in Italia della Roma 3.0 dello Special One è stato shock, sicuramente anche a causa di pesanti defezioni (alcune permangono, come quella di Smalling), con le prime due gare precedenti all'arrivo di Lukaku. Nelle prime quattro partite (Salernitana, Verona, Milan ed Empoli) sono arrivati 4 punti su 12, da quel momento in poi 14 punti in 8 partite: questo il ritmo rivendicato da José.

Nonostante ciò, la media punti stagionale è di 1.50 punti per partita, la seconda peggiore della carriera di José Mourinho (peggio solo nella stagione 15-16 al Chelsea, con 0.94 ppp). Lo scorso anno la media si era attestata su 1.66 punti, come quella precedente. Simili le medie tenute sulle panchine di Manchester United (17 partite, stagione 18/19) con la media di 1,53 e Tottenham (32 partite, stagione 20/21) con quella di 1,56.

Tutto considerato, da quando è alla Roma ha guidato i giallorossi in 126 partite, vincendone 63, pareggiandone 27 e perdendone 36 con la media punti di 1.71, la più bassa della sua carriera (la più alta sulla panchina del Porto, 2.32). L'inizio di stagione negativo con 18 punti su 36 ha peggiorato la media in giallorosso facendola scendere sotto quella tenuta al Tottenham, ovvero 1,77.

LR24