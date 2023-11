Calciomercato Roma: l'Arsenal non apre al prestito di Kiwior a gennaio

In mattinata, nella rassegna stampa odierna, è circolato anche il profilo di Jakub Kiwior per rinforzare il reparto difensivo giallorosso, privo di Chris Smalling. Secondo le informazioni del sito dedicato alle trattative di mercato, al momento l'Arsenal non vuole cedere a gennaio in prestito il difensore ex Spezia.

Il Milan ha avuto contatti con l'agente nei giorni scorsi ma la volontà è quella di prenderlo solo in prestito e non a titolo definitivo. Per quanto riguarda la Roma, invece, il club giallorosso non ha intenzione di mettere budget a gennaio e il difensore sarebbe una soluzione tampone per sei mesi poiché i dirigenti sono in scadenza.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE