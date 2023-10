Stiramento del collaterale per Dybala, stop anche per Pellegrini . Mourinho: "Quando guardo la curva mi emoziono ancora"

A seguito della partita contro il Cagliari sono arrivati gli esiti degli infortuni di Pellegrini e Dybala: per il romano è stata confermata la lesione al flessore, mentre Dybala ha subito uno stiramento del collaterale. Mourinho è il protagonista della seconda parte dell'intervista che andrà in onda su Sky domani, che ha già mostrato alcune parole nelle anticipazioni: "Mi piace il romanismo, quando guardo la curva mi emoziono ancora". Gli allenamenti riprenderanno mercoledì a Trigoria. È iniziata la pausa nazionali che vedrà 14 romanisti convocati. In conferenza stampa è intervenuto il C.T. della nazionale Spalletti che ha parlato di Spinazzola: "L'ho lasciato a casa malvolentieri". Aouar ha inoltre parlato ai cronisti appena è arrivato in Algeria per la sosta: "Le dichiarazioni di Mourinho mi motivano come sempre".

I VOTI DEGLI ALTRI - LUKAKU 'STRARIPANTE', PAREDES 'PERFETTO', MOURINHO 'TIENE TESTA A TUTTI'

TRIGORIA: MERCOLEDÌ MATTINA LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI

DYBALA: STIRAMENTO COLLATERALE. ALMENO 3 SETTIMANE DI STOP

MOURINHO: "MI PIACE IL ROMANISMO, QUANDO GUARDO LA CURVA MI EMOZIONO ANCORA"

NAZIONALI, GLI IMPEGNI DEI 14 ROMANISTI CONVOCATI: PAREDES QUELLO CHE RIENTRERÀ PIÙ TARDI

ITALIA, SPALLETTI: "HO LASCIATO A CASA SPINAZZOLA MALVOLENTIERI. MI HA DETTO CHE SI IMPEGNERÀ ANCORA DI PIÙ"

PELLEGRINI: CONFERMATA LA LESIONE AI FLESSORI DELLA COSCIA DESTRA PER IL CAPITANO

ALGERIA, AOUAR: "LE DICHIARAZIONI DI MOURINHO MI MOTIVANO COME SEMPRE" (VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO

