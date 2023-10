MOURINHO: "Mi piace il romanismo, quando guardo la curva mi emoziono ancora"

SKY SPORT - Andrà in onda questa sera la seconda parte dell'intervista di José Mourinho con Federico Buffa e Federico Ferri. In questa seconda puntata il tecnico portoghese tocca anche l'esperienza alla Roma con le prime anticipazioni pubblicate dal sito dell'emittente satellitare: "La Roma – racconta Mourinho – è arrivata con un discorso che mi è piaciuto, ed è stata la proprietà che mi ha fatto venire. Dopo, quando sono arrivato e ho imparato a conoscere il romanismo, ho imparato a conoscere tutti i loro dubbi, ho imparato a conoscere tutte le loro frustrazioni e ho cercato di entrarci dentro. Mi piace il romanismo. Mi piace il romanista puro, mi piace il romanista della strada. Quando sono in panchina e guardo alla destra all'Olimpico mi emoziono ancora".

Eppure, nonostante questo seguito appassionato, viene il dubbio che l’allenatore, come sottolinea Federico Ferri, in fondo sia un uomo solo. "Calcisticamente parlando – spiega il portoghese – quando vinci hai difficoltà a camminare, perché c'è una quantità enorme di gente. Quando perdi sei un uomo solo. Questa è la mia esperienza di più di vent'anni, che mi fa pensare e mi fa sentire così".

