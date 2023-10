Italia, Spalletti: "Ho lasciato a casa Spinazzola malvolentieri. Mi ha detto che si impegnerà ancora di più"

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti è intervenuto oggi in conferenza stampa a Coverciano, in vista dei prossimi impegni per le qualificazioni a Euro 2024. Il tecnico ha parlato, tra le altre cose, anche della scelta di non convocare Leonardo Spinazzola e della reazione dell'esterno giallorosso: "Ho lasciato a casa malvolentieri Spinazzola, ci ho parlato e mi ha risposto come volevo mi rispondesse. Per me è stato perfetto. Mi ha detto: per me è stata la mia vita far ricredere gli altri, mi impegnerò ancora di più. Faccio fatica a lasciar fuori calciatori così, ma è difficile anche spiegare il motivo tattico, un quinto attacca di più di un terzino. Dimarco anche è un quinto e ci mette tecnica, Biraghi è abituato a giocare a quattro. In generale ci sono ancora 5-6 allertati per stare tranquilli. La federazione ha avvertito le società, io ho telefonato a qualche calciatore, non a tutti, come facevo? (ride, ndr), e nessuno lascia intravedere di essere negativo".