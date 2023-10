FOCOLARI: "Mai creduto all'esonero di Mourinho" - CORSI: "La squadra ha dimostrato di essere dalla sua parte"

Dopo Frosinone e Servette, la Roma supera anche il Cagliari e dà una prima sistemata alla propria classifica. "Non so se la Roma sia guarita però dopo ieri" dice Furio Focolari. "Dybala e Lukaku farebbero la differenza in qualsiasi squadra" aggiunge Stefano Agresti.

Augusto Ciardi torna sulle voci che si erano addensate nelle ultime ore sulla testa di Mourinho: "Quello che è uscito tra venerdì notte, con le prime anticipazioni, e ieri credo sia stato un test per vedere la reazione dei tifosi alla notizia di un possibile esonero di Mourinho che, secondo me, non aveva motivo di esistere".

La questione di Mourinho non è mai stata sul tavolo per me, non ho mai creduto alle voci di esonero. È evidente la mano di Lukaku, fa la differenza: è uno che ha sempre segnato. Non so se la Roma sia guarita però dopo ieri (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se Dybala stesse bene davvero sarebbe ancora il miglior giocatore della Serie A. Purtroppo ne ha sempre una tra muscoli fragili e altri problemi. Lui e Lukaku farebbero la differenza in qualsiasi squadra (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Quello che è uscito tra venerdì notte, con le prime anticipazioni, e ieri credo sia stato un test per vedere la reazione dei tifosi alla notizia di un possibile esonero di Mourinho che, secondo me, non aveva motivo di esistere. Se il Milan fa il gol del 4-0 della Roma si parlerebbe del gioco di Pioli... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Indubbiamente il momento era molto delicato soprattutto per Mourinho ma la squadra si è compattata ed ha dimostrato di stare dalla parte del mister (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Io firmo adesso perché Dybala stia fuori 30 giorni e possa rientrare per il derby (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Bove è uno di quelli che, in assenza di Renato Sanches, come fa ad uscire dal campo? (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)