Algeria, Aouar: "Le dichiarazioni di Mourinho mi motivano come sempre" (VIDEO)

Houssem Aouar è stato convocato dall'Algeria per le sfide amichevoli contro Capo Verde ed Egitto che si giocheranno il 12 e il 16 ottobre. Il giocatore, che ieri ha preso parte alla sfida contro il Cagliari vinta 4-1 aprendo le marcature, ha già raggiunto il suo paese natale per l'avvio della sosta per le nazionali e all'aeroporto ha rilasciato delle dichiarazioni ai cronisti presenti. Alla domanda se le dichiarazioni di Mourinho lo hanno motivato ha voluto scherzare rispondendo: "Come sempre".

Houssem #Aouar à son arrivé à l'aéroport : " Les déclarations de Mourinho m'ont motivé (rire) comme toujours " .

la première question est vraiment lunaire : " quels sont vos buts avec #Belmadi ? " divertissement gratuit ?? pic.twitter.com/2a6q6VjTCq — FARID BOUSSALEM (@Algrienouvelle5) October 9, 2023