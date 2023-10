I VOTI DEGLI ALTRI - Lukaku 'straripante', Paredes 'perfetto', Mourinho 'tiene testa a tutti'

Terza vittoria di fila, la seconda in campionato, per la Roma, che a Cagliari passa 1-4 rilanciandosi in classifica. Lo fa ancora una volta nel segno di Romelu Lukaku, autore della prima doppietta in giallorosso: "Una doppietta, la prima in giallorosso, per chiudere una settimana perfetta. Dal Frosinone al Cagliari passando per il Servette, il belga ha segnato 4 gol in 7 giorni. Ma più che la media reti è la forma fisica a lasciare a bocca aperta. Straripante" (IL Tempo). Prestazione importante anche per Leandro Paredes: "Prende possesso della situazione e la squadra gira intorno a lui. Avvia l'azione del raddoppio, pesca Belotti per il tris e mette Lukaku davanti a Scuffet per il quarto gol. Dominante, perfetto". (Il Messaggero)

Molto bene Edoardo Bove: "Non si risparmia, va a rubare palla alto. Chiude con 14 duelli vinti, nesuuno come lui. Dai suoi recuperi la Roma può arrivare in porta". (La Gazzetta dello Sport). Conferma il momento positivo Andrea Belotti: "Un gol da centravanti vero e il solito impegno. Non fa rimpiangere Dybala, anche se con caratteristiche del tutto diverse". (Corriere della Sera).

Vittoria, infine, anche di Josè Mourinho: "L'arena bollente non è per i caratteri deboli e lui tiene testa a tutti. Viene pure ammonito. Protegge la squadra e viceversa, la pausa sarà più tranquilla". (La Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica)

Rui Patricio 6,33

Mancini 6,25

Cristante 5,91

Ndicka 6,42

Karsdorp 6,50

Bove 6,67

Paredes 7,16

Aouar 6,91

Spinazzola 6,67

Dybala 6,00

Lukaku 7,75

Mourinho 7,00

Kristensen 5,90

Belotti 6,92

Pagano 6,00

Celik ng





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Cristante 6

Ndicka 6,5

Karsdorp 6,5

Paredes 7,5

Bove 7

Aouar 7

Spinazzola 7

Dybala 6

Lukaku 8

Mourinho 7

Kristensen 6

Pagano 6

Belotti 7





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Cristante 6

Ndicka 6

Karsdorp 6,5

Paredes 7,5

Bove 6,5

Aouar 6,5

Spinazzola 6,5

Dybala 6

Lukaku 7,5

Mourinho 7

Kristensen 6

Pagano 6

Belotti 7





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Cristante 6

Ndicka 7

Karsdorp 6,5

Paredes 7

Bove 7

Aouar 7

Spinazzola 7

Dybala 6

Lukaku 7,5

Mourinho 7,5

Kristensen 6

Pagano 6

Belotti 7





IL TEMPO

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Cristante 6

Ndicka 6,5

Karsdorp 6,5

Paredes 7

Bove 6,5

Aouar 7

Spinazzola 6,5

Dybala 6

Lukaku 8

Mourinho 7

Kristensen 6

Pagano 6

Belotti 7





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Cristante 6

Ndicka 6,5

Karsdorp 6,5

Paredes 7

Bove 6,5

Aouar 7

Spinazzola 6,5

Dybala 6,5

Lukaku 7

Mourinho 7

Kristensen ng

Pagano ng

Belotti 7





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Cristante 5,5

Ndicka 6

Karsdorp 6,5

Paredes 7

Bove 6,5

Aouar 7

Spinazzola 6,5

Dybala 5,5

Lukaku 8

Mourinho 7

Kristensen 5,5

Pagano 6

Belotti 6,5