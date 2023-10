Nazionali, gli impegni dei 14 romanisti convocati: Paredes quello che rientrerà più tardi

Saranno 14 i romanisti che lasceranno Trigoria nei prossimi giorni per rispondere alle chiamate delle Nazionali. Nel conteggio ci sono anche due giovani ormai aggregati alla prima squadra: Pagano e Pisilli, convocati dall'Under 20 italiana per la gara contro la Polonia.

Con l'Italia di Spalletti, invece, ci saranno Cristante e Mancini mentre Bove giocherà con l'Under 21 contro la Norvegia. Quello che rientrerà più tardi tra i 14 impegnati sarà Paredes, con l'Argentina che giocherà nella notte (italiana) tra il 17 e il 18 ottobre (calcio d'inizio alle 4 in casa del Perù), quando mancheranno appena 4 giorni alla gara col Monza. Azmoun, invece, tra quelli che dovrebbero rientrare prima visto l'unico impegno dell'Iran, in campo venerdì prossimo in casa della Giordania.