Dybala: stiramento del collaterale. Almeno 3 settimane di stop

Costerà un mese di stop lo scontro subito ieri da Paulo Dybala in Cagliari-Roma. L'argentino, uscito nel corso del primo tempo, ha riportato uno stiramento del collaterale come evidenziato dagli esami svolti. L'obiettivo, a questo punto, può essere il rientro per il derby in programma il prossimo 12 novembre. Nel mezzo, la Roma sfiderà Monza, Inter e Lecce oltre a due volte lo Slavia Praga in Europa League.

Un mese di stop per Paulo #Dybala dopo il trauma distorsivo al ginocchio sinistro subito contro il Cagliari: gli esami hanno evidenziato uno stiramento del collaterale#ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/12v6iHfMUQ — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) October 9, 2023

Più tenera la previsione dell'emittente satellitare che aggiunge l'aggettivo "lieve" allo stiramento del legamento collaterale riscontrato negli esami svolti nella notte a Villa Stuart. Addirittura potrebbe essere pronto al rientro dalla sosta.

(sky sport)

Dybala svolgerà un percorso di riabilitazione e fisioterapia che potrebbe rimetterlo a disposizione di Mourinho per la sfida contro l'Inter, a San Siro, del 29 ottobre. Questa la previsione dell'edizione online del quotidiano rosa.

(gazzetta.it)

