-2 a Torino-Roma: out Sanches, domani provino decisivo per Pellegrini. Mercato, spunta il nome di Lucas Piton per la fascia sinistra

Tornata dalla trasferta europea di Tiraspol, la Roma ha subito lavorato al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista della gara contro il Torino, valida per la quinta giornata di Serie A e in programma domenica alle 20:45. Non prenderà sicuramente parte alla sfida Renato Sanches, il quale dovrebbe saltare anche Genoa-Roma, mentre Lorenzo Pellegrini svolgerà domani il provino decisivo, ma dovrebbe partire dalla panchina.

Dal Brasile si parla di un interessamento da parte della Roma per il terzino sinistro del Vasco da Gama Lucas Piton. I giallorossi vorrebbero anticipare la concorrenza e presentare un'offerta da circa 8 milioni a gennaio.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

GASPORT - LUKAKU È GIÀ RE DI COPPA

I VOTI DEGLI ALTRI - AOUAR “OPACO, SPENTO E FUORI DAL MATCH”, LUKAKU “SI ACCENDE CON DYBALA”

TORINO-ROMA: PELLEGRINI VERSO LA PARTENZA DALLA PANCHINA. MEZZ’ORA NELLE GAMBE PER IL CAPITANO

ROMA-MONZA, AL VIA LA VENDITA DEI BIGLIETTI: RIDUZIONI PER GLI UNDER 16 (COMUNICATO AS ROMA)

RENATO SANCHES OUT CONTRO TORINO E GENOA. PELLEGRINI: DOMANI PROVINO DECISIVO

RANKING UEFA, ROMA AL DECIMO POSTO DOPO LA VITTORIA CONTRO LO SHERIFF: SECONDA ITALIANA DIETRO L’INTER

FOTO E VIDEO - TRIGORIA, MAGIA DI AZMOUN IN ALLENAMENTO: GOL DELL’ESTERNO DALLA LINEA DI FONDO. IL COMMENTO DELL’IRANIANO: “MOSTRATELO A PAREDES E DYBALA”

CALCIOMERCATO ROMA, DAL BRASILE: OCCHI SU LUCAS PITON DEL VASCO DA GAMA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24