Renato Sanches: out contro Torino e Genoa. Pellegrini: domani provino decisivo

Non arrivano novità incoraggianti per quanto riguarda le condizioni fisiche di Renato Sanches, uscito al 28' del primo tempo nella sfida di Europa League contro lo Sheriff. Secondo il sito di fantacalcio, collegato a Gianluca Di Marzio, il portoghese dovrebbe saltare sicuramente la sfida di domenica contro il Torino e quella successiva in casa del Genoa, in programma giovedì 28 settembre alle 20:45. Per quanto riguarda Pellegrini invece domani dovrebbe esserci il provino decisivo, per capire se potrà essere almeno in panchina contro i granata.

(pazzidifanta.com)

