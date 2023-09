Lukaku è già re di Coppa

Una Roma agra inizia il cammino europeo con un successo e si scosta da quella di un anno fa che aveva perso distrattamente a casa del Ludogorets, ma pure da quella ferrea, concentrata e feroce che poi aveva continuato la corsa fino alla finale. Da Tiraspol arriva la conferma, come se ce ne fosse bisogno, che esiste una Roma senza Dybala, prevedibile e piatta, e una con la Joya, con gioia e qualità. [...] Questo serve per abbattere definitivamente lo Sheriff di Roberto Bordin, multinazionale a trazione africana che ha fatto a lungo match pari e ha proposto il miglior uomo in campo, il sorprendente Talal, sfortunato sullo 0-1: sua la prima deviazione. Lo origina una punizione di Paredes, un nuovo acquisto, e decide un altro, Lukaku. Ma altri due deludono: Renato Sanches lascia il campo per un altro infortunio prima della mezzora, Aouar sta in campo un’ora senza lasciare traccia. È servita la “vecchia” Roma, insomma, quella di Budapest, con Bove e Spinazzola oltre a Dybala. [...] Alla Joya basta poco: un dai-e-vai al limite (non solo palla nei piedi…), combinazione stretta con Cristante che inventa di tacco per Lukaku, controllo e sinistro in rete. Colpito ancora, stavolta lo Sheriff non ha la forza per reagire ancora, anche perché di fronte, a questo punto, ha una squadra molto più quadrata, con più certezze e sicurezze nella gestione della palla. Si avvicina anche la rete della tranquillità, ma Belotti allarga la mira e Cristante trova le mani di Koval aiutato dalla traversa. Così c’è tempo per l’ultimo brivido, un’incursione di – sorpresa! – Talal che Svilar disinnesca rischiando il rigore ma di fatto salvando la vittoria.

(gasport)