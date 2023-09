Non solo Marcos Leonardo. La Roma guarda al Brasile anche per un altro talento. Come scrive il portale carioca, il club giallorosso ha messo gli occhi su Lucas Piton, terzino sinistro classe 2000 che in questa stagione è diventato una pedina chiave del Vasco da Gama. L'obiettivo della Roma è quello di anticipare la concorrenza e presentare un'offerta da circa 8 milioni nella prossima sessione di gennaio.

