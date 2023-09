CIARDI: "Renato Sanches è un problema per la Roma" - MATTIOLI: "Alcuni giocatori non sono all'altezza"

Il giorno dopo la vittoria per 1-2 contro lo Sheriff alla prima giornata di Europa League si discute sull'etere romano della prestazione complessiva dei giallorossi: "A Torino dovrà essere tutto un altro tipo di partita", il pensiero di Roberto Pruzzo. Si parla però anche del nuovo infortunio nel primo tempo di Renato Sanches: "Non è affidabile, non mi interessa di chi è la responsabilità", il pensiero di Augusto Ciardi. Per Stefano Agresti invece "È un fattore psicologico, ricorda Pogba prima della squalifica".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Quello che è successo a Renato Sanches non è niente di nuovo, è la consuetudine...non è affidabile, non mi interessa di chi è la responsabilità. È un problema per la Roma (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Renato Sanches mi preoccupa, credo sia un fattore psicologico il suo, mi ricorda Pogba prima della squalifica per doping (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ndicka e Aouar non mi convincono. A Torino dovrà essere tutto un altro tipo di partita. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Alcuni elementi della Roma non sono ancora all'altezza. Ndicka è spaesato e sembra abbia paura di giocare (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La partita con lo Sheriff è stata vista più come un match da usare per mettere minuti nelle gambe che come una da chiudere subito (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)