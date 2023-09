I VOTI DEGLI ALTRI - Aouar "opaco, spento e fuori dal match", Lukaku 'si accende con Dybala'

La Roma porta trova la prima vittoria europea della stagione in casa dello Sheriff Tiraspol. Il match termina 2-1 grazie ai gol di Paredes (6.35) che "libera Cristante", come scrive La Gazzetta dello Sport e a quello di Lukaku (7) al quale "basta un tiro per fare la differenza" scrive di lui il Corriere dello Sport. Male Aouar (5.14) che "gioca la partita con la paura di farsi male" scrive il Corriere della Sera.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

Svilar 6,07

Mancini 5,92

Llorente 5.71,

NDicka 5,57;

Karsdorp 5.92,

Sanches SV,

Aouar 5.14,

Cristante 6,78,

Zalewski 5,28;

El Shaarawy 5,57,

Lukaku 7.

Paredes 6.35,

Spinazzola 6,

Dybala 6.64,

Bove 6.35

Belotti 6,08.

Mourinho 6,14.

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6;

Mancini 6,

Llorente 5.5,

NDicka 5.5;

Karsdorp 6,

Sanches 5,

Aouar 5,

Cristante 6,

Zalewski 5.5;

El Shaarawy 5.5,

Lukaku 7.

Paredes 6.5,

Spinazzola 6,

Dybala 7,

Bove 6.5,

Belotti 6.

Mourinho 6.5





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5;

Mancini 5.5,

Llorente 6,

NDicka 5.5;

Karsdorp 5.5,

Sanches 5,

Aouar 5,

Cristante 6.5,

Zalewski 5.5;

El Shaarawy 6,

Lukaku 6.5.

Paredes 6,

Spinazzola 6,

Dybala 6.5,

Bove 6.5,

Belotti 6.

Mourinho 6.





IL MESSAGGERO

Svilar 5.5;

Mancini 6,

Llorente 6,

NDicka 5.5;

Karsdorp 6,

Sanches ng,

Aouar 4.5,

Cristante 7,

Zalewski 5;

El Shaarawy 5.5,

Lukaku 7.

Paredes 6,

Spinazzola 6,

Dybala 6,

Bove 6,

Belotti 6.

Mourinho 6.





IL TEMPO

Svilar 6;

Mancini 6,

Llorente 6,

NDicka 6;

Karsdorp 6,

Sanches SV,

Aouar 5.5,

Cristante 7,

Zalewski 5.5;

El Shaarawy 6,

Lukaku 7.

Paredes 6.5,

Spinazzola 6,

Dybala 6.5,

Bove 6.5,

Belotti 6.

Mourinho 6.





IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6.5;

Mancini 6,

Llorente 5,

NDicka 5;

Karsdorp 6,

Sanches SV,

Aouar 5,

Cristante 7,

Zalewski 5;

El Shaarawy 5,

Lukaku 7.

Paredes 6.5,

Spinazzola 6,

Dybala 7,

Bove 6.5,

Belotti 6.

Mourinho 6.5





LA REPUBBLICA

Svilar 6;

Mancini 6,

Llorente 5.5,

NDicka 6;

Karsdorp 5.5,

Sanches SV,

Aouar 5.5,

Cristante 7,

Zalewski 5;

El Shaarawy 5,

Lukaku 7.5.

Paredes 6.5,

Spinazzola 6,

Dybala 6.5,

Bove 6,

Belotti SV.

Mourinho 6.





IL ROMANISTA

Svilar 6;

Mancini 6,

Llorente 6,

NDicka 5,5;

Karsdorp 6.5,

Sanches SV,

Aouar 5.5,

Cristante 7,

Zalewski 5.5;

El Shaarawy 6,

Lukaku 7.

Paredes 6.5,

Spinazzola 6,

Dybala 7,

Bove 6.5,

Belotti 6.5.

Mourinho 6.