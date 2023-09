Torino-Roma: Pellegrini verso la partenza dalla panchina. Mezz'ora sulle gambe per il capitano

Centrocampo con le scelte contate per Mourinho contro il Torino. La novità negativa in casa Roma riguarda Renato Sanches, con il portoghese che si è fermato durante il match contro lo Sheriff per un fastidio alla coscia destra. Da valutare oggi le condizioni dell'ex PSG, così come quelle di Smalling e Pellegrini. A proposito del capitano, tra oggi e domani atteso il suo ritorno in gruppo: domenica va verso una partenza dalla panchina, con circa mezz'ora sulle gambe per dare una mano alla squadra.

LR24