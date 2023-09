VIDEO - Trigoria, magia di Azmoun in allenamento: gol d'esterno dalla linea di fondo. Il commento dell'iraniano: "Mostratelo a Paredes e Dybala"

Dopo la vittoriosa trasferta di Europa League contro lo Sheriff la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria, in vista dell'impegno di campionato di domenica sera contro il Torino. Il club giallorosso ha postato un video sul proprio profilo Instagram, dove si vede l'attaccante Sardar Azmoun (out in Europa poiché non presente in lista UEFA) segnare un gran gol d'esterno direttamente dalla linea di fondo.

Sotto il post della Roma è arrivato anche il commento di Azmoun, che ironicamente ha scritto: "Mostrate anche Paredes e Dybala".