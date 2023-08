Fatta per Paredes e Renato Sanches, attesi domani a Roma. Stallo per Zapata, Pimenta in Brasile per sbloccare Marcos Leonardo. Ufficiale l'addio di Matic

Giornata caldissima in casa Roma sul fronte calciomercato. La società giallorossa ha infatti chiuso gli acquisti di Leandro Paredes e Renato Sanches, entrambi in arrivo dal PSG. Il primo si trasferirà nella Capitale a titolo definitivo per 2.5 milioni di euro più bonus, mentre il secondo in prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali.

Fase di stallo, invece, per Duvan Zapata e Marcos Leonardo. La Roma è al lavoro con l'Atalanta per trovare la quadra sulla formula, mentre per il centravanti brasiliano si sta muovendo anche l'agente Rafaela Pimenta, la quale è volata in Brasile per provare a convincere il Santos.

Per quanto riguarda il calciomercato in uscita, è ufficiale l'addio di Nemanja Matic, trasferitosi al Rennes per 3 milioni di euro.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

