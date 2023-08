Calciomercato Roma, obiettivo Zapata: stallo nella trattativa, si lavora sulla formula

Domenica è in programma l'esordio in campionato contro la Salernitana e nel frattempo la Roma lavora sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. In attacco il profilo individuato è quello di Duvan Zapata dell'Atalanta, che ha incontrato il suo entourage a Londra. Gli aggiornamenti sulla trattativa:

15.00 - Secondo il sito sportivo, i contatti proseguono ma c'è un nuovo stallo nelle trattative tra Roma ed Atalanta per Zapata: i giallorossi insistono sull'obbligo di riscatto al raggiungimento del 40% delle presenza stagionali, ma la soluzione non piace né all'Atalanta né a Zapata. Il giocatore, infatti, vorrebbe essere certo di chiudere la sua avventura in nerazzurro e iniziare quella in giallorosso. Inoltre, va definito anche lo stipendio dell'attaccante ma, una volta risolti i problemi tra i club, l'accordo si troverebbe. Trapela, comunque, da tutte le parti in causa la volontà di chiudere in tempi brevi.

13.50 - Nella settimana che porterà all'avvio del campionato, Tiago Pinto continua a lavorare per chiudere gli arrivi di Paredes, Renato Sanches e Zapata e non molla la pista per Marcos Leonardo. Per l'attaccante dell'Atalanta la chiave è il prestito con obbligo di riscatto al 50% delle presenze: il club nerazzurro avrebbe dato l'ok e si aspetta quello del giocatore.

Renato Sanches e Peredes hanno rifiutato altri club e attendono che Roma e Psg definiscano l'intesa per il loro trasferimento in giallorosso: le parti lavorano per limare le ultime differenze.

Nel frattempo, Pinto non molla l'ipotesi Marcos Leonardo: Rafaela Pimenta, che cura gli interessi del giocatore, è andata in Brasile per cercare di sbloccare la trattativa e il Santos potrebbe aumentare la richiesta per cederlo. La Roma, comunque, vuole fare il possibile per portare in giallorosso l'attaccante classe 2003.

