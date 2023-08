Calciomercato Roma: incontro a Londra tra Zapata e il suo entourage (FOTO)

Ore calde per il futuro di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano è la prima scelta della Roma per l'attacco, ma la trattativa non è ancora conclusa vista la richiesta dell'Atalanta di 3 milioni + 7 per l'obbligo di riscatto e le pretese del centravanti colombiano che vuole la certezza di essere riscattato. Nel frattempo, ieri sera, si è incontrato con il suo entourage a Londra per decidere il futuro, insieme a lui anche il calciatore Davinson Sanchez del Tottenham.