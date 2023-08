Calciomercato Roma, Pinto non molla Marcos Leonardo: Pimenta in Brasile. Colloqui con la dirigenza del Santos

Domenica è in programma l'esordio in campionato contro la Salernitana e nel frattempo la Roma lavora sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. Continua la telenovela per il classe 2003 Marcos Leonardo del Santos, di seguito gli aggiornamenti:

LIVE

15.10 - Come aggiunge il centrocampista de "Il Tempo" Filippo Biafora, sono in corso i colloqui con l'attuale dirigenza del Santos e con quella che entrerà in carica a dicembre. Per assicurarsi Marcos Leonardo la Roma deve fare uno sforzo migliorando l'offerta da 12 milioni più 6 di bonus.

15.05 - Rafaela Pimenta è volata da Parigi in Brasile, dove è arrivata oggi, per provare a sbloccare la situazione per Marcos Leonardo nonostante il gioco al rialzo del Santos, come aggiunge la giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta. Il classe 2003 non è un'alternativa a Zapata.

13.50 - [...] Pinto non molla l'ipotesi Marcos Leonardo: Rafaela Pimenta, che cura gli interessi del giocatore, è andata in Brasile per cercare di sbloccare la trattativa e il Santos potrebbe aumentare la richiesta per cederlo. La Roma, comunque, vuole fare il possibile per portare in giallorosso l'attaccante classe 2003.

