Santos, Gallo su Marcos Leonardo: "Se lunedì non si presenterà agli allenamenti prenderemo provvedimenti, offerta della Roma non sufficiente"

Dopo la sfida persa contro contro il Fortaleza, il direttore tecnico del Santos, Alexandre Gallo, ha parlato della situazione legata a Marcos Leonardo: "Parliamo con l'agente e con l'atleta. La nostra posizione è chiara e speriamo di averlo da lunedì in allenamento, e in buone condizioni. Perché se ciò non accade, il Santos prenderà precauzioni. Abbiamo un ufficio legale molto competente. Ma non c'è bisogno di arrivare a tanto. L'offerta presentata dalla Roma non è sufficiente per il nostro presidente e per il Comitato di gestione. Il ragazzo deve essere in forma e pronto ad aiutarci. Oggi è un giocatore della squadra nazionale brasiliana. So cosa gli passa per la testa. Non vogliamo alcun tipo di contenzioso, vogliamo Marcos Leonardo in campo".

Anche Diego Aguirre, tecnico del Santos, ha parlato in conferenza stampa anche del futuro di Marcos Leonardo: "Io credo che Marcos Leonardo starà con noi nei prossimi giorni per aiutare la squadra. - ha detto il tecnico - E' quello che immagino. Noi abbiamo bisogno di lui. Spero che verrà trovato un accordo tra lui e i diriginti. Per la squadra è molto importante che lui torni e ci aiuti a da qui alla fine dell'anno".