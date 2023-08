Calciomercato Roma, Zaniolo ad un passo all'Aston Villa. Ai giallorossi circa 4 milioni

E' imminente la cessione di Nicolò Zaniolo all'Aston Villa dal Galatasaray. Il classe 99, dopo aver lasciato la Roma nella finestra di calciomercato invernale cambia di nuovo rotta e si dirige in Inghilterra. Sulla sua rivendita i giallorossi vantano un fisso di 2 milioni più il 20% della plusvalenza. Stando alle cifre dell'affare riportate dall'esperto in calciomercato Fabrizio Romano, la Roma incasserà quindi i 2 milioni più il 20% dei 27 della cessione per un totale di 4,1 milioni.

Aston Villa are now closing in on Nicoló Zaniolo deal! Agreement very close, set to be completed ?? #AVFC

◉ €4m loan fee.

◉ Salary covered.

◉ €22m buy option clause.

◉ €4m add-ons up to potential €27m package.

Final green light expected soon and then here we go ?? pic.twitter.com/xKT1fJtpiD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023