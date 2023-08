AGRESTI: "Matic è una perdita grave" - MAIDA: "L'operazione Zapata non mi sembra particolarmente idonea alle esigenze della Roma"

Focus calciomercato lungo le frequenze radiofoniche in cui si analizzano le operazioni giallorosse: da Paredes fino a Zapata. "Matic è una perdita grave per la Roma. Paredes? È una eterna promessa", dice Stefano Agresti. Andrea Corallo, invece, parla di Zapata: "Le immagini che vediamo sono di un giocatore vero". "L'operazione Zapata non mi sembra particolarmente idonea alle esigenze della Roma, viene da due anni in cui è stato più fuori che dentro", aggiunge Roberto Maida.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Mi sembra che la Roma sia indietro in questo momento (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Le belle annate vengono fuori perché imprevedibili. La Roma però mi sembra in difficoltà (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

È difficile inserire la Roma tra quelle 4-5 squadre che si contenderanno la zona Champions. Tutto può accadere, però, in questo momento non è lì. Si aspettano rinforzi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Matic è una perdita grave per la Roma. Paredes? È una eterna promessa, non ricordo cose straordinarie da parte sua, le ultime stagioni sono state disastrose (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Duvan Zapata? Le immagini che vediamo sono di un giocatore vero (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zapata non è una prima scelta, ma può dare alla Roma un suo perché. Non credo che Paredes sia quello visto alla Juventus lo scorso anno, è un giocatore di livello superiore. Renato Sanches? Dipende dalla cartella clinica, ma il giocatore è quasi indiscutibile (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Paredes in emergenza è una buona scelta al posto di Matic e darebbe alternative di gioco che non avevi. L'operazione Zapata non mi sembra particolarmente idonea alle esigenze della Roma, viene da due anni in cui è stato più fuori che dentro (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)