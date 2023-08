UFFICIALE, Matic è un nuovo calciatore del Rennes: "Mi è subito piaciuto il progetto". Il dt Maurice: "Abbiamo parlato con lui per oltre un mese" (COMUNICATO AS ROMA, FOTO e VIDEO)

La Roma saluta ufficialmente Nemanja Matic: il centrocampista serbo è un nuovo calciatore del Rennes. La società giallorossa incassa 3 milioni di euro (bonus inclusi) e si prepara a costruire il trentacinquenne con la coppia Leandro Paredes-Renato Sanches. Ecco la nota ufficiale del club capitolino, che nel consueto tweet di addio ha deciso di non scrivere il consueto 'In bocca al lupo', proprio come accadde con Nicolò Zaniolo: "L’AS Roma comunica di aver ceduto Nemanja Matic allo Stade Rennais FC a titolo definitivo. Nella sua unica stagione in giallorosso il centrocampista serbo ha collezionato 50 presenze e 2 gol. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro".

Ufficiale: Nemanja Matic ceduto a titolo definitivo allo Stade Rennais FC.

Il Rennes ha annunciato l'arrivo di Matic tramite un video pubblicato sul proprio profilo Twitter. Ecco il comunicato della società francese: "Proveniente dall'AS Roma, Nemanja Matic, centrocampista della nazionale serba con 48 presenze e 587 partite da professionista, ha scelto lo Stade Rennais e ha firmato per due stagioni. Durante la sua carriera, al termine dei suoi giovani anni formativi con il club slovacco MFK Košice, Nemanja Matić ha sempre frequentato l'élite del calcio europeo. Dopo Chelsea, Benfica, Manchester United e AS Roma, questo centrocampista completo ha quindi deciso di passare alla Ligue 1 Uber Eats, convinto dalle ambizioni del Rennes. Vincitore del campionato portoghese, tre volte campione d'Inghilterra con il Chelsea (in Premier League nel 2015), tre volte finalista in Europa League, l'ex calciatore della Roma ha dimostrato anche la scorsa stagione in Italia, agli ordini di José Mourinho che ha avuto in tre club diversi, di poter competere ai massimi livelli.

Al culmine dei suoi 35 anni e dei suoi novantaquattro metri, Nemanja Matić arriva in Bretagna con un'esperienza eccezionale che potrà condividere con tutto lo spogliatoio del Rouge et Noir per questa nuova stagione".

Nemanja Matić: "Mi sento il benvenuto qui. Sono stato accolto molto bene. Il progetto che mi è stato proposto mi è piaciuto fin dalle prime discussioni. So che ci sono giocatori di talento in squadra, non vedo l'ora di iniziare".

Olivier Cloarec, Presidente Esecutivo – Amministratore Delegato: "Un giocatore di livello mondiale si unisce a noi. È un arrivo che conferma l'attrattiva dello Stade Rennais FC e la sua ambizione. Nemanja è un centrocampista di riferimento nella sua posizione. Con quasi 600 partite ai massimi livelli, la sua straordinaria esperienza europea si rifletterà su tutto il club e soprattutto tra i nostri giovani giocatori. L'entusiasmo è grande all'idea di vederlo correre sul prato del Roazhon Park".

Florian Maurice, Direttore Tecnico: "Sono molto soddisfatto di dare il benvenuto a Nemanja nella nostra squadra. Questo è il profilo che stavamo cercando per supportare la squadra nei suoi progressi. Ha giocato nei migliori club europei e la sua esperienza è incredibile. Nemanja Matic è un centrocampista completo, intelligente, con una forte cultura tattica e capace di padroneggiare i tempi e il ritmo di una partita. Sarà importante anche nei duelli aerei. Come Steve Mandanda, è una persona umile ma ambiziosa che aiuterà i nostri giovani giocatori. Abbiamo parlato con lui per oltre un mese e conosce il club grazie alla sua visibilità sulla scena europea e alle sue prestazioni in Ligue 1. Il suo arrivo conferma anche l'attrattiva dello Stade Rennais FC sulla scena internazionale".

Nouveau portrait sur les murs rennais. ? Nemanja Matić, œuvre Rouge et Noir à admirer jusqu'en 2025. ?

