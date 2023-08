Domani l'esordio contro la Salernitana, Mou: "Gara difficile, i tifosi saranno il nostro attaccante". Addio a Mazzone: l'ex tecnico della Roma è scomparso a 86 anni

Ci siamo. Domani alle ore 18:30 la Roma inizierà la stagione 2023/24 e lo farà affrontando la Salernitana allo Stadio Olimpico. Non sarà presente José Mourinho (squalificato), ma lo Special One è comunque intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara e fare il punto sul mercato.

Inoltre la giornata odierna è stata contraddistinta da un grave lutto: è scomparso all'età di 86 anni Carlo Mazzone, storico ex allenatore della Roma.

CALCIOMERCATO ROMA: MARCOS LEONARDO RESTA AL SANTOS. TRATTATIVA IN STATO AVANZATO PER GENNAIO

GASPORT - CONTI IL MITO IN PANCHINA

DYBALA: “A ROMA MI HANNO TRATTATO IN UN MODO UNICO. MI SAREBBE PIACIUTO AVERE MORATA QUI”

PAREDES: “UN ONORE ESSERE ALLENATO DA MOURINHO. SONO SEMPRE STATO LEGATO ALLA ROMA”

SALERNITANA, PAULO SOUSA: “I NUOVI SONO TUTTE SCOMMESSE. ROMA? CON UN ATTACCANTE IMPORTANTE SONO DA SCUDETTO”

ROMA-SALERNITANA: ATTESI 61MILA TIFOSI. ALLE 16 L’APERTURA DEI CANCELLI

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: “NON PIANGO PER LA PUJTA, I TIFOSI SARANNO IL NOSTRO ATTACCANTE. NON PARLO DEL SIGNOR MATIC” (FOTO E VIDEO)

LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO: È MORTO CARLO MAZZONE. IL RICORDO DELLA ROMA: “TI VORREMMO SEMPRE UN BENE IMMENSO”. TOTTI: “SEI E SARAI SEMPRE NEL MIO CUORE” (FOTO)

IN THE BOX - SOCIAL, RADIO, GIORNALI, TV: L'ESTATE DI TUTTI NOI

FOTO - TRIGORIA: GIALLOROSSI IN RITIRO ALLA VIGILIA DI ROMA-SALERNITANA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

