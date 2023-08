Roma-Salernitana: attesi 61mila tifosi. Alle 16 l'apertura dei cancelli

Domani ripartirà il campionato della Roma e l'avventura di oltre 60mila spettatori, quelli che ancora una volta riempiranno l'Olimpico. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club giallorosso ha dato alcune informazioni riguardo il match di domani: "L'Olimpico è sold out - sono attesi 61 mila spettatori - ma potete consultare la pagina biglietti per vedere se qualche Abbonato Plus avesse rimesso in vendita il proprio posto per questa gara. I cancelli dello Stadio apriranno alle 16. Come sempre, l'ideale è arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio."

(asroma.com)

