Conti il mito in panchina

Sarà l'ennesimo atto d'amore, forse il modo migliore per festeggiare i 50 anni in giallorosso. Domani Bruno Conti tornerà in panchina e potrebbe farlo anche a Verona, data la squalifica di due giornate di José Mourinho e il suo vice Salvatore Foti. "Un'emozione grandissima [...] spero di portare ancora più entusiasmo, in un momento in cui la panchina dovrà affrontare diverse assenze" così dice Conti.

Finora la squadra l'ha sempre seguita Stefano Rapetti, il preparatore atletico, e lo farà anche domani. Le soluzioni interne potevano essere Alberto De Rossi, Marco Cassetti e Roberto Menichelli, tutti con patentino Uefa Pro, ma la Roma ha deciso che l'uomo giusto fosse Bruno Conti, che come licenza ha una Uefa A e per cui ha ricevuto una deroga. Conti ha già fatto l'allenatore della Roma nella stagione 2004/05, portando i giallorossi alla salvezza in una stagione disastrata. E al suo posto arrivò Spalletti.

(gasport)