MAIDA: "Mourinho ha avuto garanzie sull'arrivo di 2 attaccanti" - CIARDI: "Lukaku? Ad oggi il tecnico non ci pensa"

Vigilia di campionato per la Roma che domani alle 18.30 aprirà il proprio percorso contro la Salernitana all'Olimpico. E lo farà col solo Belotti come attaccante arruolato, nonostante Roberto Maida dica: "So che ha avuto garanzie sull'arrivo di due attaccanti".

Sulla suggestione Lukaku, Augusto Ciardi parla così: "Ad oggi Mourinho non ci pensa, non ha fatto telefonate ed è consapevole delle difficoltà della Roma".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

L'attacco della Roma? C'è bisogno di un innesto di livello, tanti obiettivi in attacco sono sfumati. L'ultimo è Marcos Leonardo, può arrivare a gennaio ma fino a quel momento si gioca e la Roma deve prendere almeno un attaccante importante (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

L’attaccante arriverà la prossima settimana, magari se dovesse riuscirci potrebbero essere anche due. Per ora è complicata la situazione legata a Zapata. Lukaku? Ad oggi Mourinho non ci pensa, non ha fatto telefonate ed è consapevole delle difficoltà della Roma (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se un anno fa la Roma si fosse presentata con Hojlund pagato 17 milioni, qui avremmo detto ‘ecco un altro Shomurodov…’ (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Bruno Conti in panchina? Lo stadio ti da le emozioni più forti, ti fa sentire partecipe di questa famiglia e questi colori che lui ama da sempre. L'attaccante? A questo punto non serve neanche avere fretta, devi stare attento sugli esuberi dei grandi club (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Marcos Leonardo? I Friedkin hanno fatto un ulteriore rilancio verbalizzato, il Santos ci ha pensato fino all'ultimo ma ora non lo fanno partire. Do però percentuali altissime al suo arrivo nella capitale a gennaio (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La conferenza di Mourinho? I messaggi devono arrivare in qualche modo. Qualcuno si deve prendere le proprie responsabilità (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La conferenza di Mourinho? Non credo che faccia mai le cose per caso, potrebbe avere qualcosa da comunicare ma non è detto che sia un messaggio negativo. Potrebbe dare un segnale di compattezza del gruppo, so che ha avuto garanzie sull'arrivo di due attaccanti (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)