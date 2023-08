PAREDES: "Un onore essere allenato da Mourinho. Voglio vincere qui"

SKY SPORT - Ufficializzato in questi ultimi giorni insieme a Renato Sanches, Leandro Paredes è tornato a Roma dopo 6 anni per rinforzare il centrocampo, dopo la cessione di Nemanja Matic al Rennes. Il giocatore argentino ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva, parlando di questa sua scelta e delle impressioni in vista della prossima stagione. Questa una piccola anticipazione: "È un onore essere allenato da Mourinho. Con Dybala ho già vinto un Mondiale, voglio vincere qui. Sono pronto per giocare".