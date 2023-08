FOTO - Trigoria: giallorossi in ritiro alla vigilia di Roma-Salernitana

La Roma si prepara a esordire in campionato e l'appuntamento è fissato per domani alle ore 18:30. I giallorossi affronteranno la Salernitana allo Stadio Olimpico e, in vista di questo impegno, si sono radunati nel centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per il ritiro pre-gara. Ecco i migliori scatti.