Ultimo giorno di ritiro a Trigoria, vittoria contro il Latina per 6-0. L'Inter molla Morata, Shomurodov dice sì al Cagliari. Piace Ekitiké del PSG

La giornata giallorossa inizia con la vittoria per 6-0 contro il Latina, il Gallo Belotti alza di nuovo la cresta e fa doppietta, così come Dybala, le altre due reti sono firmate Pagano e Ibanez. Arrivano anche i primi infortuni (lievi) della stagione, problema all'adduttore per Solbakken e colpo alla testa per Bove. Continua la ricerca per l'attaccante, chieste informazioni per Ekitiké del PSG, sfuma Okafor che domani svolgerà le visite mediche col Milan. Ai rossoneri anche Vincenzo Vergine, ex responsabile del settore giovanile giallorosso. Shomurodov sempre più vicino al Cagliari, l'uzbeko ha accettato la destinazione. Si complica l'affare Morata anche per l'Inter. Il club nerazzurro non ha accettato le richieste dell'Atletico Madrid.

