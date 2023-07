Ritiro Trigoria, ROMA-LATINA: le probabili formazioni

Dopo il successo contro la Boreale, secondo test stagionale per la Roma. I giallorossi, infatti ospitano il Latina, club di Serie C, nel centro sportivo Fulvio Bernardini: calcio di inizio previsto alle ore 10:30. A differenza della prima uscita, Josè Mourinho potrà contare su tutta la rosa, oltre ai nazionali infatti ci sarà modo di osservare anche gli ultimi arrivati, Ndicka e Kristensen, in quella che sarà l'ultima amichevole prima della partenza per il Portogallo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Boer; Smalling, Mancini, Llorente; Zalewski, Matic, Aouar, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Belotti.

All. Mourinho

LATINA: Marino, Serbouti, Redondi; Cittadino, Di Livio, Riccardi, Ercolano, Gallo; Jallow, Fabrizi.

All. Di Donato

PREPARTITA

10:06 - Il Latina è arrivato a Trigoria.

10:00 - Mourinho entra in questi istanti a Trigoria, salutato dai tifosi presenti.