AGRESTI: "Morata adatto alla Roma" - CIARDI: "Renato Sanches non è la prima scelta di Mourinho"

Morata? Sono due mesi che parliamo di lui e Scamacca, credo che ce ne siano tanti altri che possono sopperire alle assenze attuali della Roma. Credo che la società si stia adoperando per trovare una soluzione, basare tutto il mercato su un giocatore credo sia limitativo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Affare Morata? La Roma cerca una prima punta, le altre cercano Morata per integrare. Lo spagnolo è un gran bel giocatore ma non risolve il problema della Roma in attacco. La Roma ora ha solo Belotti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho sta cercando giocatori d'esperienza, si affida all'usato sicuro. Morata non ti raggiungerà livelli di eccellenza ma ti assicura un rendimento sempre buono e a volte ottimo. Con le sue caratteristiche e la sua intelligenza tattica può essere usato in tutte le maniere, un Morata in squadra non credo disturbi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Morata mi sembra adatto alla Roma. Può fare moltissimo ruoli diversi e in previsione del ritorno di Abraham potrebbe comunque essere molto utile. Se un allenatore è provocatorio col suo club però c'è qualcosa che non va (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non credo che Renato Sanches sia la prima scelta di Mourinho (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)