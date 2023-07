Calciomercato Roma: chieste informazioni per Ekitiké del PSG

Continua senza sosta la ricerca a Roma di un nuovo attaccante per il reparto offensivo giallorosso, oltre ai soliti Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Secondo l'edizione odierna del quotidiano Tiago Pinto avrebbe chiesto informazioni per il giovane Hugo Ekitiké, attaccante francese classe 2002 del PSG e già accostato ai giallorossi diversi mesi fa. Cresciuto nelle giovanili dello Stade Reims, con cui ha esordito anche in Ligue 1, è stato acquistato dai parigini per 28,5 milioni dopo il prestito della scorsa stagione. Per lui complessivamente 32 presenze, 4 gol e 4 assist in tutte le competizioni.

(Il Messaggero)