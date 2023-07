Vergine saluta la Roma. Firmerà con il Milan

Il responsabile del settore giovanile della Roma, Vincenzo Vergine, ha deciso di salutare i giallorossi per andare al Milan dopo l'addio di Angelo Carbone. Arrivato nella Capitale nel 2021, Vergine ha dato continuità al progetto vincente giallorosso coadiuvato da Bruno Conti, Alberto De Rossi e Marco Cassetti. Dopo un anno dal suo arrivo ha dovuto fare i conti con l'addio di De Rossi alla Primavera dopo 19 anni, sostituito da Federico Guidi che ha concluso la stagione vincendo la Coppa Italia contro la Fiorentina.

Vergine però ha anche avuto la fortuna di incontrare Mourinho, che ha portato i giovani in prima squadra e li ha fatti esordire. Tra questi Tahirovic, che ha fruttato una ricca plusvalenza. Vergine ha sempre avuto un ottimo rapporto con i Friedkin e un dialogo continuo con Tiago Pinto, con risultati vincenti: la Roma infatti ha vinto due titoli con l'Under 16 e uno con l'Under 17, l'Under 14 Regionale, l'Under 13 Pro e la Coppa Italia Primavera. Merito anche di Bruno Conti, che continuerà a seguire il settore giovanile.

