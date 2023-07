Mou in pressing. Segnali social per avere Morata

José Mourinho vuole Morata a tutti costi, lo vuole come centravanti titolare e sta usando tutti gli stratagemmi per spingere Pinto a chiudere con l'Atletico Madrid. L'ultimo segnale social è arrivato ieri, col portoghese che ha ricordato la sua scelta di prendere Drogba al Chelsea considerato al tempo una scommessa. Un messaggio sincero per l'attaccante, ma anche per la Roma stessa.

Questo perché lo stesso Morata non è visto da qualcuno come il bomber di cui i giallorossi hanno bisogno. Il centravanti è seguito anche da Inter e Juventus ma ha dato la sua preferenza alla Roma, per questo non spaventa l'offertona dell'Al Shabab. I tifosi giallorossi si affidano ai segnali social di Mourinho, che qualche giorno fa ha postato due foto geniali: una in cui si gusta un ghiacciolo alla mora, l'altra in cui mostra alle sue spalle il numero 19, lo stesso di Morata. La palla ora passa ai Friedkin, ma Alvaro non aspetterà all'infinito.

(corsport)