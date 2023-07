KRISTENSEN: "Il mio obiettivo è aiutare il mister e la squadra. La difesa a 3 è adatta alle mie caratteristiche" (VIDEO)

Al termine dell'amichevole contro il Latina vinta 6-0 dalla Roma, ha parlato Rasmus Nissen Kristensen, entrato nel secondo tempo della sfida. Queste le sue parole:

Come sono andati i primi giorni?

"Sto cercando di ambientarmi, è molto caldo, caldissimo per uno come me che viene dalla Scandinavia. Sono stato accolto bene, non vedo l'ora di prendere il ritmo"

Quali sono i tuoi obiettivi?

"Raggiungere il mio massimo livello possibile e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Sono un giocatore di squadra e devo aiutare i miei compagni"

Il tuo impatto con l'ambiente?

"Molto buono, sono arrivato solo lunedì. Sono state giornate di intenso lavoro fisico come è giusto che siano i primi giorni. Finora sta andando bene, mi sto godendo la squadra e la città"

Come sta andando con Mourinho?

"Si aspetta che io possa aiutare la squadra ed essere una valida opzione sulla destra. La cosa più importante è lottare per la squadra, per l'allenatore e per i compagni, per questo sono qui"

Sei più un giocatore da difesa a 3 o a 4?

"La difesa a 3 o a 5 è adatta alle mie caratteristiche di terzino di spinta, lì emergono le mie qualità. Possono giocare anche in una difesa a 4"