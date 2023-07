Terzo giorno in Portogallo tra allenamento e relax al mare. Mercato, visite mediche di Shomurodov con il Cagliari

La preparazione della Roma in vista della Serie A 2023/24 continua. Nella giornata odierna i giallorossi hanno lavorato all'Estadio Municipal di Albufeira, ma questa volta si sono allenati solamente la mattina per poi godersi un po' di relax il pomeriggio.

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, è definitivamente sfumato l'arrivo di Sabitzer, il quale è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Borussia Dortmund. In uscita invece Shomurodov è a un passo dall'addio e oggi ha svolto le visite mediche con il Cagliari.

I LINK ALLE NEWS PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA:

CORRIERE DELLO SPORT: DYBALA, È L'ORA DEL RINNOVO

COMPLEANNO DE ROSSI, GLI AUGURI VIA SOCIAL PER I 40 ANNI DELL'EX ROMANISTA

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: ULTIMATUM DELL'ATLETICO PER MORATA. C'È TEMPO FINO ALLE 20 PER OFFERTE

RITIRO ROMA: SEDUTA MATTUTINA PER I GIALLOROSSI. OK IBANEZ E SOLBAKKEN

UFFICIALE: SABITZER AL BORUSSIA DORTMUND

CALCIOMERCATO ROMA: VISITE MEDICHE PER SHOMURODOV AL CAGLIARI

FOTO - POMERIGGIO DI RELAX IN BARCA PER MATIC, SMALLING E DYBALA INSIEME AD ALTRI GIALLOROSSI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24