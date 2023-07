FOTO - Pomeriggio di relax per la Roma: Matic, Dybala e Smalling in barca insieme ad altri giallorossi

Prima mezza giornata libera per la Roma che dopo la doppia seduta di ieri e l'allenamento mattutino, ha potuto godere di un pomeriggio di relax subito colto al balzo da alcuni giallorossi per una gita in barca. A svelarlo è Nemanja Matic su Instagram che ha pubblicato una foto insieme a Dybala, Llorente, Rui Patricio, Svilar, Ibanez e Smalling a bordo di un'imbarcazione lungo le coste del Portogallo.