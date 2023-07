PRUZZO: "Scamacca potrebbe risolvere i problemi della Roma" - PES: "Prima le uscite, poi l'attaccante"

Secondo giorno di ritiro in Algarve per la Roma, ieri doppia seduta per capitan Pellegrini e compagni. Nonostante questo, però, le attenzioni dell'etere romano sono interamente dedicate al calciomercato, con Tiago Pinto concentrato su alcune uscite prima di muoversi per chiudere le operazioni in entrata legate al centrocampista e all'attaccante. "Mi sembra strano che il West Ham lasci andare via Scamacca, se si riprende potrebbe risolvere i problemi della Roma", il pensiero di Roberto Pruzzo. Così invece Lorenzo Pes: "Queste sono le ore delle uscite, da Villar a Vina, fino a Shomurodov, poi si lavorerà per l'attaccante, far lavorare Mourinho con quello che sarà il 9 titolare è un obbligo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma è ferma sulle sue posizioni: Pinto ha provato a sondare Morata, che piace al tecnico, il tentativo è stato fatto. Queste sono le ore delle uscite, da Villar a Vina, fino a Shomurodov, poi si lavorerà per l'attaccante, far lavorare Mourinho con quello che sarà il 9 titolare è un obbligo. (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per vendere Ibanez serve anzitutto un'acquirente seriamente interessata, poi servirà un'offerta congrua per il suo valore di mercato (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi sembra strano che il West Ham lasci andare via Scamacca, se si riprende potrebbe risolvere i problemi della Roma. L'adeguamento per Dybala è meritato. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Origi-Scamacca credo sia un'operazione come quelle che mettono in piedi alcuni procuratori che chiedono favori a Club. Dybala? Dovrebbe riconoscere che il club lo ha aiutato in un momento decisivo. (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

E' giusto che a Dybala venga adeguato il contratto dopo quello che ha dato nell'ultima stagione, ma ha una tenuta fisica precaria. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)