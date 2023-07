Calciomercato Roma, ultimatum dell'Atletico per la cessione di Morata: c'è tempo fino a stasera alle 20

Ultimatum dell'Atletico Madrid per la cessione di Alvaro Morata. Come scrive il quotidiano spagnolo, infatti, il club ha fissato per questa sera alle 20 la deadline per l'eventuale cessione dell'attaccante. A quell'ora infatti il charter dei Colchoneros partirà per raggiungere la Corea del Sud, sede del ritiro precampionato. Roma e Juventus restano le destinazione preferite da Morata ma il problema rimane l'accordo tra i club. L'Atletico non si smuove dalla richiesta dei 21 milioni previsti dalla clausola, anche se la posizione potrebbe ammorbidirsi nelle prossime ore.

(marca.com)

