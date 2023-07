LIVE - Ritiro Roma: la squadra è arrivata al campo di allenamento, presenti Solbakken e Ibanez (FOTO E VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - Secondo giorno di allenamenti in Algarve per la Roma di Mourinho. Alle 8:20 locali lo staff tecnico e Karsdorp sono partiti dall'albergo in direzione campo, mentre il resto della squadra è partito alle 9:00. Presenti Solbakken e Ibanez, il brasiliano ancora con la vistosa fasciatura alla caviglia.

10:01 - La squadra è arrivata al campo di allenamento: