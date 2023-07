Eldor Shomurodov è sempre più vicino al Cagliari. Secondo quanto riporta il sito dedicato al mercato, l'attaccante, di proprietà della Roma, sta infatti svolgendo in questi minuti le visite mediche di rito con il club sardo e successivamente firmerà il suo contratto con i rossoblù. Dopo i test il giocatore andrà infatti in sede per mettere nero su bianco l'accordo che farà iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in Sardegna.

(tmw.com)

