Dybala, è l’ora del rinnovo

Lo scorso anno Paulo Dybala era arrivato ad Albufeira a ritiro in corso da nuovo calciatore della Roma. Stavolta ha cominciato la stagione con un contratto ancora pendente. Niente di allarmante, dal momento che non intende esercitare la clausola rescissoria da 12 milioni (20 per l’Italia) valida fino alla fine di luglio. Ma è un riconoscimento che Dybala ritiene di meritare dopo un’annata da trascinatore. I suoi agenti, Antun in testa, sono a Roma da qualche giorno e dovrebbero incontrare nelle prossime ore Tiago Pinto, non ancora partito per il Portogallo proprio perché impegnato nelle questioni di mercato: le cessioni, il centravanti, sì, ma anche il contratto di Dybala. Oggi, grazie ai bonus scattati nella prima stagione alla Roma legati a minuti, gol e assist, Paulino guadagna circa 6 milioni netti. Questo step è già garantito da qui al 2025. [...] Dybala potrà diventare così un simbolo del club. In campo e fuori. In cambio del sacrificio economico la Roma chiederà di inserire una clausola rescissoria più alta o addirittura di eliminarla dal contratto, che potrebbe essere allungato fino al 2026. Un anno in più di Joya.

(corsport)